В Севастополе при ударе ВСУ по жилому дому пострадали 4 человека

Значительные разрушения зафиксированы в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Героев Подводников в Севастополе после попадания беспилотника. Пострадали 4 человека, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«Главное — все живы. При таких повреждениях дома чудом пострадали всего два человека: у пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались», — написал он.

Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. Параллельно спасатели приступили к разбору завалов в квартире, которая пострадала больше всего. Взрывной волной выбило оконные стёкла и рамы, а также повреждены балконы во всём здании. В большинстве квартир пострадали мебель и стены.

Напомним, в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. На улице Братьев Манганари в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов загорелись не резервуары, а сухая трава рядом. Возгорание полностью ликвидировано.