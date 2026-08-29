В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

В результате массированной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону четверых пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницу. Состояние одного из детей оценивается как тяжёлое. Медики оказывают помощь всем госпитализированным.

Ещё три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Там фрагменты БПЛА обнаружили на территории складских помещений. После падения обломков также загорелась лесополоса. В Багаевском районе повреждения получили частные дома: в них выбило стёкла.

Согласно сообщению губернатора, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Данные о последствиях атаки ещё уточняются.

Ранее губернатор заявил, что системы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Жителей попросили укрыться в помещениях и не подходить к окнам.