Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 03:29

В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали семь человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате массированной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область пострадали семь человек. Об этом сообщил местный губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове-на-Дону четверых пострадавших, включая двоих детей, доставили в больницу. Состояние одного из детей оценивается как тяжёлое. Медики оказывают помощь всем госпитализированным.

В Ростове-на-Дону повреждены два дома в результате воздушной атаки
В Ростове-на-Дону повреждены два дома в результате воздушной атаки

Ещё три человека обратились за медицинской помощью в Аксайском районе. Там фрагменты БПЛА обнаружили на территории складских помещений. После падения обломков также загорелась лесополоса. В Багаевском районе повреждения получили частные дома: в них выбило стёкла.

Согласно сообщению губернатора, беспилотная опасность в регионе сохраняется. Данные о последствиях атаки ещё уточняются.

Ранее губернатор заявил, что системы ПВО отражают воздушную атаку на Ростовскую область. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Жителей попросили укрыться в помещениях и не подходить к окнам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar