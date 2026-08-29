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Регион
29 августа, 02:41

В Ростове-на-Дону повреждены два дома в результате воздушной атаки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ростове-на-Дону воздушная атака привела к повреждению двух многоквартирных домов. Как сообщил глава города Александр Скрябин, для жителей открыли пункты временного размещения.

В пунктах временного размещения для жителей повреждённых домов в Пролетарском районе подготовили места для сна, питание и горячие напитки. В администрации Пролетарского района также открыли горячую линию. Получить информацию можно по телефону +7 863 251-05-95.

В Волгоградской и ещё шести областях объявили ракетную опасность
В Волгоградской и ещё шести областях объявили ракетную опасность

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку на регион. По его словам, атаке подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы. Беспилотная и ракетная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и держаться подальше от окон.

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Тимур Хингеев
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