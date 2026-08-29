В Волгоградской и ещё шести областях объявили ракетную опасность

В Волгоградской области России объявлена ракетная опасность, сообщили в управлении МЧС по региону.

Она действует с 3:58. Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.

Аналогичные меры приняты в Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.