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Регион
29 августа, 02:18

В Волгоградской и ещё шести областях объявили ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Волгоградской области России объявлена ракетная опасность, сообщили в управлении МЧС по региону.

Она действует с 3:58. Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.

Аналогичные меры приняты в Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.

ПВО России за день разнесла 112 украинских БПЛА
ПВО России за день разнесла 112 украинских БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, как охотника из Волгограда оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу по украинскому БПЛА. Мужчина объяснял, что хотел защитить соседей и расположенные поблизости объекты. Позже дело прекратили из-за крайней необходимости действий. Мужчина признался, что знал о запрете стрельбы, но решил действовать, так как беспилотник «летел убивать».

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Артур Лапсаков
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