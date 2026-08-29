В Волгоградской и ещё шести областях объявили ракетную опасность
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В Волгоградской области России объявлена ракетная опасность, сообщили в управлении МЧС по региону.
Она действует с 3:58. Жителям рекомендовали проследовать в ближайшее укрытие, взяв с собой документы, питьевую воду и лекарства.
Аналогичные меры приняты в Пензенской, Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской и Свердловской областях.
Ранее Life.ru рассказывал, как охотника из Волгограда оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу по украинскому БПЛА. Мужчина объяснял, что хотел защитить соседей и расположенные поблизости объекты. Позже дело прекратили из-за крайней необходимости действий. Мужчина признался, что знал о запрете стрельбы, но решил действовать, так как беспилотник «летел убивать».
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