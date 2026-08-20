Дело против стрелявшего в БПЛА прекратили из-за крайней необходимости действий
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Дело против волгоградского фермера Николая Мухина, который пытался сбить беспилотник, прекращено из-за крайней необходимости его действий. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Гугучкин.
«Отменили целиком постановление и прекратили производство в связи с действиями Мухина в состоянии крайней необходимости», — сообщил Гугучкин.
Ранее Life.ru рассказывал, что Николая Мухина оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский БПЛА из зарегистрированного ружья. Фермер объяснял, что проснулся от гула дронов, позвонил в 112 и вышел на улицу, поскольку хотел защитить себя и соседей. Оружие у мужчины тогда конфисковали, а сам он собирался обжаловать решение. Сегодня стало известно, что дело прекратили.
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