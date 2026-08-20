Дело против стрелявшего в БПЛА прекратили из-за крайней необходимости действий

Дело против волгоградского фермера Николая Мухина, который пытался сбить беспилотник, прекращено из-за крайней необходимости его действий. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Гугучкин.

Ранее Life.ru рассказывал, что Николая Мухина оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский БПЛА из зарегистрированного ружья. Фермер объяснял, что проснулся от гула дронов, позвонил в 112 и вышел на улицу, поскольку хотел защитить себя и соседей. Оружие у мужчины тогда конфисковали, а сам он собирался обжаловать решение. Сегодня стало известно, что дело прекратили.