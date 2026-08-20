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20 августа, 17:40

Дело против стрелявшего в БПЛА прекратили из-за крайней необходимости действий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lasse Johansson

Дело против волгоградского фермера Николая Мухина, который пытался сбить беспилотник, прекращено из-за крайней необходимости его действий. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Александр Гугучкин.

«Отменили целиком постановление и прекратили производство в связи с действиями Мухина в состоянии крайней необходимости», — сообщил Гугучкин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Николая Мухина оштрафовали на 40 тысяч рублей за попытку сбить украинский БПЛА из зарегистрированного ружья. Фермер объяснял, что проснулся от гула дронов, позвонил в 112 и вышел на улицу, поскольку хотел защитить себя и соседей. Оружие у мужчины тогда конфисковали, а сам он собирался обжаловать решение. Сегодня стало известно, что дело прекратили.

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Полина Никифорова
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