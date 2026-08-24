«Он летит убивать»: Волгоградский охотник объяснил, почему стрелял по дрону ВСУ
Волгоградский пенсионер рассказал, как пытался сбить беспилотник ВСУ из ружья
Николай Мухин. Обложка © RG.ru / Роман Мерзляков
Волгоградский пенсионер Николай Мухин, который пытался сбить украинский беспилотник из охотничьего ружья, признался, что знал про запрет на стрельбу в населённом пункте. Тем не менее он решил открыть огонь, поскольку считал дрон угрозой для людей.
«Не буду хитрить. Я знал, что в населённом пункте нельзя стрелять. Но и вы меня поймите: я же вижу беспилотник. А он летит убивать! Как по-другому я мог поступить? Правда, не попал», — отметил собеседник RG.ru.
Он подчеркнул, что перед стрельбой позвонил в службу 112 и сообщил о летевшем в сторону Энгельса БПЛА. Когда аппарат оказался над его домом, мужчина сделал 12 выстрелов, но в цель не попал.
Напомним, волгоградского охотника оштрафовали на 40 тысяч рублей за стрельбу по украинскому БПЛА. Мужчина объяснял, что хотел защитить соседей и расположенные поблизости объекты. Позже дело прекратили из-за крайней необходимости действий.
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