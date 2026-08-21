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21 августа, 09:56

Стрелявший по дрону фермер отреагировал на приглашение вступить в «БАРС-Курск»

Пенсионер, стрелявший по БПЛА, отклонил приглашение Хинштейна вступить в отряд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ellen309

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ellen309

Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, который стрелял по БПЛА, не сможет присоединиться к отряду «БАРС-Курск». Об этом 66-летний мужчина рассказал ТАСС, отвечая на предложение губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Оторваться от дома я не могу просто никуда. А так бы, если честно, я бы поехал, тем более стрелять по дронам, защищать свою Родину, я бы поехал с удовольствием. Если бы получилось у меня, но не могу», — сказал Мухин.

Несколько лет назад пенсионер возглавлял небольшое крестьянско-фермерское хозяйство. После смерти жены он переоформил его на сына и теперь помогает тому вести дела. Именно поэтому далеко уезжать от родного населённого пункта мужчина не готов.

При этом Мухин заявил, что хотел бы получить разрешение стрелять по беспилотникам в случае опасности рядом с домом. Он добавил, что мог бы выезжать на территории неподалёку, где дроны летят ниже и их можно без проблем сбивать. Пенсионер подчеркнул, что не собирается палить без разбора, а готов действовать только при реальной угрозе.

Оштрафованный за стрельбу по БПЛА фермер заявил, что хотел защитить соседей
Оштрафованный за стрельбу по БПЛА фермер заявил, что хотел защитить соседей

Напомним, против Мухина составили протокол за стрельбу в населённом пункте. Адвокат настаивал, что пенсионер действовал из обоснованного страха за безопасность и никому не причинил вреда. Однако суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей и конфисковал ружьё. Позднее Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу.

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Юлия Сафиулина
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