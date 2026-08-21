Стрелявший по дрону фермер отреагировал на приглашение вступить в «БАРС-Курск»

Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, который стрелял по БПЛА, не сможет присоединиться к отряду «БАРС-Курск». Об этом 66-летний мужчина рассказал ТАСС, отвечая на предложение губернатора Курской области Александра Хинштейна.

«Оторваться от дома я не могу просто никуда. А так бы, если честно, я бы поехал, тем более стрелять по дронам, защищать свою Родину, я бы поехал с удовольствием. Если бы получилось у меня, но не могу», — сказал Мухин.

Несколько лет назад пенсионер возглавлял небольшое крестьянско-фермерское хозяйство. После смерти жены он переоформил его на сына и теперь помогает тому вести дела. Именно поэтому далеко уезжать от родного населённого пункта мужчина не готов.

При этом Мухин заявил, что хотел бы получить разрешение стрелять по беспилотникам в случае опасности рядом с домом. Он добавил, что мог бы выезжать на территории неподалёку, где дроны летят ниже и их можно без проблем сбивать. Пенсионер подчеркнул, что не собирается палить без разбора, а готов действовать только при реальной угрозе.