ПВО России за день разнесла 112 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны в течение 28 августа перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.
Кроме того, часть беспилотников уничтожили над акваторией Чёрного моря.
«В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны России.
СК России ранее возбудил уголовное дело после атак украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Ярославской области. Дело расследуется по статье 205 УК РФ — террористический акт.
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