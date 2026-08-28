ПВО России за день разнесла 112 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в течение 28 августа перехватили и уничтожили 112 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Кроме того, часть беспилотников уничтожили над акваторией Чёрного моря.

«В течение дня дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в Минобороны России.

СК России ранее возбудил уголовное дело после атак украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Ярославской области. Дело расследуется по статье 205 УК РФ — террористический акт.