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Регион
28 августа, 12:03

СК возбудил дело о теракте после атаки дронов ВСУ на Ярославскую область

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после атак украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Ярославской области. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело расследуется по статье 205 УК РФ — террористический акт.

«Возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками украинских вооружённых формирований на гражданские объекты в Ярославской области», — заявила Петренко.

Следователи СК проводят комплекс неотложных мероприятий на местах происшествий. Действиям всех причастных к террористическим атакам будет дана уголовно-правовая оценка.

Атаковавший Севастополь дрон был начинён поражающими элементами
Атаковавший Севастополь дрон был начинён поражающими элементами

Сегодня Life.ru писал о последствиях массированной атаки БПЛА на Ярославскую область. По данным губернатора Михаила Евраева, силы ПВО уничтожили 67 дронов, один человек погиб, ещё 27 получили ранения. Ранее, 6 августа, регион уже пережил крупнейший на тот момент налёт: над Ярославской областью уничтожили 92 беспилотника. Тогда из-за падения обломков загорелись частные дома, были повреждены автомобили и выбиты стёкла в многоэтажках.

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Наталья Демьянова
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