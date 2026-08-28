Евраев: При атаке 67 дронов на Ярославскую область погиб один человек, 27 ранены

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ярославскую область, сбив 67 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в мессенджере «Макс» утром 28 августа. По его словам, в результате ударов один человек погиб и 27 пострадали.

«В результате атаки погиб человек. При падении обломков на межмуниципальный автобус 10 человек получили ранения», — говорится в сообщении.

Евраев добавил, что также ранения разной степени тяжести получили ещё 17 человек. Всем пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор добавил, что фрагменты сбитых аппаратов повредили промышленные объекты, жилые дома и торговые точки. Все начавшиеся пожары тушат.

Глава региона поблагодарил за отражение налёта Министерство обороны, сотрудников регионального министерства безопасности и силовые ведомства. Он добавил, что прямая угроза уже снята, и попросил жителей дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Незадолго до этого удар беспилотника пришёлся по автобусу в посёлке Дубовое Белгородской области. По данным местного оперштаба, ранения получили трое мирных жителей. Мужчина и женщина с множественными осколочными травмами конечностей попали в городскую больницу, а ещё одну женщину с повреждениями глаз и лица доставили в областную клиническую больницу.