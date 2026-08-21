Атака БПЛА на Пермь 21 августа 2026 года: сбито 16 дронов, есть раненый — что известно

Что произошло в Перми 21 августа 2026 года: ПВО сбила 16 БПЛА, ранен мужчина, повреждён промобъект. Режим «Ковёр» снят, аэропорт снова работает.

Утром 21 августа 2026 года Пермский край подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 16 БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Один мужчина получил осколочное ранение, его состояние оценивается как удовлетворительное. Повреждения зафиксированы на одном из промышленных объектов, однако находившиеся там люди не пострадали.

Во время атаки в Перми звучали сирены, действовали режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр», аэропорт Большое Савино временно прекратил принимать и отправлять самолёты. Позже ограничения сняли: воздушная гавань снова работает, однако в расписании сохраняются задержки и отмены рейсов.

Что происходит в Перми сейчас после атаки БПЛА

К середине дня 21 августа активная фаза атаки завершилась. Власти сообщили, что силы ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили налёт. Всего над Пермским краем было уничтожено 16 беспилотников.

Режим беспилотной опасности отменён. В 11:10 по местному времени был снят и режим «Ковёр», после чего аэропорт Перми Большое Савино возобновил приём и выпуск воздушных судов. Росавиация сообщила о снятии временных ограничений.

Оперативные службы продолжают работу в местах падения обломков. Жителей просят не приближаться к фрагментам беспилотников.

Сколько БПЛА сбили над Пермью 21 августа

По данным губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, над территорией региона сбили 16 БПЛА.

Атаку отражали подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Один мужчина получил осколочное ранение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, губернатор сообщил о повреждениях на одном из промышленных объектов. Пострадавших непосредственно на территории предприятия нет.

На федеральном уровне Минобороны сообщило, что с 20:00 20 августа до 08:00 21 августа по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 325 беспилотников самолётного типа над российскими регионами. В перечень регионов вошёл и Пермский край.

Хронология атаки БПЛА на Пермь 21 августа

Рано утром ситуация развивалась очень быстро.

07:40 по местному времени. В Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность».

07:56. Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Большое Савино. Ограничения объяснили необходимостью обеспечить безопасность полётов.

09:28. На территории края начал действовать режим «Ковёр». Одновременно жители Перми сообщали о сиренах и громких звуках. Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило, что силы ПВО отражают атаку беспилотников.

Позже беспилотную опасность отменили.

11:10. Режим «Ковёр» сняли. Большое Савино вернулось к работе.

После завершения атаки губернатор Дмитрий Махонин сообщил окончательные на данный момент данные: 16 сбитых БПЛА, один раненый и повреждения промышленного объекта.

Почему в Перми звучали сирены 21 августа

Во время отражения атаки в Перми включилась городская система оповещения. Сирена означает сигнал «Внимание всем».

Единая дежурно-диспетчерская служба Перми рекомендует во время такого сигнала не подходить к окнам. Находящимся дома следует перейти во внутреннее помещение без окон — например, в коридор, ванную или кладовую. Пользоваться лифтом во время опасности не рекомендуется.

Если тревога застала человека на улице, следует укрыться в капитальном здании, подземном переходе, паркинге или другом подходящем укрытии. При обнаружении беспилотника или его обломков необходимо сообщить об этом по номеру 112 и не приближаться к объекту.

Жителям также запрещено публиковать сведения о местах падения БПЛА и работе средств ПВО.

Внутренняя перелинковка: здесь поставить ссылку Life.ru с анкором «что делать при атаке БПЛА» на существующую объяснялку по правилам безопасности.

Что означает режим «Ковёр» в Перми

Режим «Ковёр» вводят при возникновении угрозы безопасности воздушного движения. Он предполагает ограничения на использование воздушного пространства и может приводить к временной остановке приёма и выпуска гражданских самолётов.

Утром 21 августа такой режим действовал в Пермском крае на фоне атаки БПЛА. К 11:10 по местному времени его отменили.

То есть сейчас режим «Ковёр» в Перми уже не действует.

Работает ли аэропорт Перми сегодня, 21 августа

Да. Аэропорт Большое Савино возобновил работу.

Утром Росавиация временно запретила приём и выпуск самолётов из-за воздушной угрозы. После снятия режима «Ковёр» ограничения отменили, аэропорт вернулся к обслуживанию рейсов.

Однако расписание восстанавливается не мгновенно. После атаки на табло сохранялись изменения: по данным 59.RU, 13 рейсов задерживались, ещё два были отменены. Некоторые пассажиры столкнулись с многочасовым ожиданием.

Пассажирам, которые должны лететь из Перми или прибывать в Большое Савино 21 августа, стоит дополнительно проверить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта или у авиакомпании.

Есть ли пострадавшие после атаки БПЛА на Пермь

Да. В результате атаки осколочное ранение получил мужчина. По данным губернатора Дмитрия Махонина, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

На промышленном объекте, где обнаружены повреждения, пострадавших нет.

Информации о других раненых к настоящему моменту официально не сообщалось.

Что атаковали БПЛА в Перми 21 августа

Официально власти пока называют только «промышленный объект», на котором после атаки обнаружены повреждения. Дмитрий Махонин не уточнил название предприятия.

В телеграм-каналах и ряде зарубежных СМИ появились сообщения о возможной атаке на Пермский нефтеперерабатывающий завод. Публиковались кадры дыма над промышленной зоной. Однако официального подтверждения, что повреждён именно НПЗ, к моменту публикации нет.

Поэтому утверждать, что целью или повреждённым объектом был Пермский НПЗ, пока преждевременно. В официальной версии следует сохранять формулировку «промышленный объект» до появления подтверждения от властей или предприятия.

Главное об атаке БПЛА на Пермь 21 августа

Утром 21 августа Пермский край подвергся атаке беспилотников. Сбито 16 БПЛА. Один человек получил осколочное ранение, его состояние удовлетворительное. Повреждён один промышленный объект, находившиеся на его территории люди не пострадали.

Во время атаки в Перми звучали сирены, действовали режимы «Беспилотная опасность» и «Ковёр», Большое Савино временно не принимало и не выпускало самолёты.

К середине дня ограничения сняты, аэропорт снова работает. Оперативные службы продолжают работу на местах падения обломков.

Короткие ответы

Сколько беспилотников сбили над Пермским краем 21 августа?

По данным губернатора, 16 БПЛА.

Есть ли пострадавшие?

Один мужчина получил осколочное ранение. Его состояние удовлетворительное.

Действует ли сейчас беспилотная опасность в Перми?

Нет, объявленный утром режим отменён.

Действует ли режим «Ковёр»?

Нет. Его сняли в 11:10 по местному времени.

Открыт ли аэропорт Большое Савино?

Да, аэропорт возобновил работу, но в расписании остаются последствия утренних ограничений — задержки и отмены.

Известно ли, какой промышленный объект повреждён?

Нет. Власти пока не называют предприятие. Сообщения об атаке на Пермский НПЗ официально не подтверждены.

Ранее сообщалось, что 21 августа силы противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Оперативные службы начали работу на местах падения обломков. Информации о пострадавших и повреждениях в сообщении не приводилось.