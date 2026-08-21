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Регион
21 августа, 04:00

Почти 30 беспилотников ВСУ уничтожено в четырёх районах Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в четырёх районах региона было уничтожено почти 30 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском», — написал он в своём телеграм-канале.

В ДНР 20 августа от ударов дронов ВСУ пострадали три мирных жителя
В ДНР 20 августа от ударов дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Ранее два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате удара Вооружённых сил Украины по Крыму. В Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Кроме того, ещё один человек пострадал в Сакском районе.

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Алена Пенчугина
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