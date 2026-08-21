Почти 30 беспилотников ВСУ уничтожено в четырёх районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в четырёх районах региона было уничтожено почти 30 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Данных о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате удара Вооружённых сил Украины по Крыму. В Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Кроме того, ещё один человек пострадал в Сакском районе.