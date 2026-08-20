В ДНР 20 августа от ударов дронов ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя ДНР пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ). В Куйбышевском районе Донецка тяжело ранен мужчина 1937 года рождения. На железнодорожной станции «Криничная» в Макеевке при атаке на тепловоз ранен машинист — мужчина 1971 года рождения. На автодороге Новоазовск — Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1981 года рождения, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, в городских округах Донецк, Макеевка, Мариуполь, Горловка и Дебальцево повреждены три жилых домостроения, шесть объектов гражданской инфраструктуры, а также два грузовых и три легковых автомобиля.

Ранее в Севастополе из-за беспилотников пострадали мама с двухлетним ребёнком. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 13 беспилотников. Осколки сбитых аппаратов упали в Гагаринском районе и на Северной стороне. В Нахимовском районе в многоквартирном доме выбило несколько окон. Кроме того, поступило три сообщения о повреждённых автомобилях.