Дрон ВСУ ударил по машине энергетиков в Херсонской области, погиб водитель

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль аварийно-восстановительной бригады энергетиков в Херсонской области. В результате удара погиб водитель машины, ещё один сотрудник получил ранения, сообщила пресс-служба АО «Юго-Западная ЭСК».

По данным компании, под удар попал автомобиль филиала «Херсонэнерго». В момент атаки специалисты направлялись к месту проведения работ на энергообъекте. Погибшим оказался водитель автомобиля. Электрослесарь Каховского РЭС получил травмы и был госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В «Юго-Западной ЭСК» заявили, что это не первый случай гибели и ранений сотрудников энергетических предприятий в зоне боевых действий. По данным компании, с начала конфликта погибли 29 работников её филиалов, ещё 81 человек получил ранения.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке дрона ВСУ на автомобиль скорой помощи в Херсонской области. В результате удара погиб фельдшер, а водитель получил тяжёлые травмы. Машина скорой помощи попала под удар во время выполнения служебной задачи, сообщили региональные власти.