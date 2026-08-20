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20 августа, 19:25

Два человека погибли, четверо получили ранения при атаке ВСУ на Крым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Крыму вечером 20 августа. О случившемся у себя в Telegram-канале сообщил глава республики Алексей Аксёнов.

«Враг снова атаковал Крым. К сожалению, в результате удара в Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок», — говорится в сообщении. Кроме того, ещё один человек пострадал в Сакском районе.

Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. По его словам, местные власти окажут всю необходимую помощь.

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В Севастополе из-за беспилотников пострадали мама с двухлетним ребёнком

Кроме того, три мирных жителя ДНР пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА Вооружённых сил Украины. В Куйбышевском районе Донецка тяжело ранен мужчина 1937 года рождения. На железнодорожной станции «Криничная» в Макеевке при атаке на тепловоз ранен машинист — мужчина 1971 года рождения. На автодороге Новоазовск — Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль пострадал мужчина 1981 года рождения.

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Виталий Приходько
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