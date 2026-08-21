Семь украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы, были сбиты ПВО 21 августа

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших полёт в направлении Москвы. На местах падения обломков развёрнута работа оперативных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Ранее два человека погибли, ещё четверо пострадали в результате удара Вооружённых сил Украины по Крыму. В Симферопольском районе погибли два человека. Ещё трое ранены, в том числе ребёнок. Кроме того, ещё один человек пострадал в Сакском районе.