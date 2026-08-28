Атаковавший Севастополь дрон был начинён поражающими элементами

Украинский беспилотник, при атаке которого в Севастополе получили серьёзные повреждения жилой дом и детский сад, был начинён взрывчаткой и поражающими металлическими элементами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«По предварительным данным, беспилотник был снаряжён взрывчатым веществом и поражающими металлическими элементами», — рассказала представитель СК.

В результате атаки серьёзно повреждён многоквартирный дом, а также два корпуса дошкольного учреждения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что дроны ВСУ повредили в Севастополе пятиэтажный дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Губернатор Михаил Развожаев также рассказывал, что атаковавший город БПЛА был начинён взрывчаткой и поражающими металлическими шариками. По последним данным городских властей, пострадали четыре человека. Пожилую женщину госпитализировали с предварительно диагностированной закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина получил осколочные ранения спины. Ещё двое пострадавших от госпитализации отказались.