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Регион
28 августа, 05:34

Развожаев: Обломки БПЛА упали на старые резервуары в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

В Севастополе на улице Братьев Манганари обломки сбитых украинских беспилотников упали на старые резервуары, где хранились технические остатки топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, активного горючего в цистернах не было — лишь остатки. Возгорание оперативно потушили, однако, как уточнил глава региона, горела не сама ёмкость, а сухая трава вокруг неё. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Также в результате атаки БПЛА на Севастополь повреждены пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Беспилотник попал в подъезд дома на улице Героев Подводников, где в одной из квартир произошёл пожар, жителей эвакуировали.

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Дарья Денисова
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