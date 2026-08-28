Развожаев: Обломки БПЛА упали на старые резервуары в Севастополе

В Севастополе на улице Братьев Манганари обломки сбитых украинских беспилотников упали на старые резервуары, где хранились технические остатки топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, активного горючего в цистернах не было — лишь остатки. Возгорание оперативно потушили, однако, как уточнил глава региона, горела не сама ёмкость, а сухая трава вокруг неё. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Также в результате атаки БПЛА на Севастополь повреждены пятиэтажный жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Беспилотник попал в подъезд дома на улице Героев Подводников, где в одной из квартир произошёл пожар, жителей эвакуировали.