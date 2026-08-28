После атаки БПЛА ВСУ прокуратура Севастополя взяла под контроль права граждан

Прокуратура города Севастополя осуществляет надзор за соблюдением прав жителей в связи с произошедшей атакой беспилотников. Информация об этом размещена в канале надзорного ведомства в приложении «Макс».

«Прокуратура города Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. В результате налёта повреждены многоквартирный дом, детский сад, автомобили. Есть пострадавшие. На места происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города Андрей Шевцов. Он осуществляет личный контроль за ситуацией», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что для быстрого реагирования на жалобы жителей и предоставления юридической поддержки работает специальная горячая линия.