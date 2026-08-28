После атаки БПЛА ВСУ прокуратура Севастополя взяла под контроль права граждан
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Прокуратура города Севастополя осуществляет надзор за соблюдением прав жителей в связи с произошедшей атакой беспилотников. Информация об этом размещена в канале надзорного ведомства в приложении «Макс».
«Прокуратура города Севастополя контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА на территорию города. В результате налёта повреждены многоквартирный дом, детский сад, автомобили. Есть пострадавшие. На места происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города Андрей Шевцов. Он осуществляет личный контроль за ситуацией», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что для быстрого реагирования на жалобы жителей и предоставления юридической поддержки работает специальная горячая линия.
Напомним, дроны ВСУ повредили пятиэтажку, детский сад и более 15 машин в Севастополе. Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. На базе детского сада развёрнут ПВР.
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