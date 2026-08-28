В семи районах Ростовской области за ночь уничтожены более 70 дронов

Минувшей ночью при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область было сбито свыше семидесяти беспилотников. Удары беспилотной авиации противника были подавлены в семи районах региона: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Чертковском районе обломки беспилотника найдены на территории сельхозсклада. Жертв и пострадавших нет. Спасательные службы проводят работу на месте. В селе Новосёловка произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано.

На скошенном поле в хуторе Чеботовка Тарасовского района зафиксирован пожар, вызванный падением обломков дрона. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.