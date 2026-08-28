В семи районах Ростовской области за ночь уничтожены более 70 дронов
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Минувшей ночью при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область было сбито свыше семидесяти беспилотников. Удары беспилотной авиации противника были подавлены в семи районах региона: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Чертковском районе обломки беспилотника найдены на территории сельхозсклада. Жертв и пострадавших нет. Спасательные службы проводят работу на месте. В селе Новосёловка произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано.
На скошенном поле в хуторе Чеботовка Тарасовского района зафиксирован пожар, вызванный падением обломков дрона. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.
Ранее дроны ВСУ повредили пятиэтажку, детский сад и более 15 машин в Севастополе. Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. На базе детского сада развёрнут ПВР.
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