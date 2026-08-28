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Регион
28 августа, 04:01

В семи районах Ростовской области за ночь уничтожены более 70 дронов

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Минувшей ночью при отражении массированной воздушной атаки на Ростовскую область было сбито свыше семидесяти беспилотников. Удары беспилотной авиации противника были подавлены в семи районах региона: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Чертковском районе обломки беспилотника найдены на территории сельхозсклада. Жертв и пострадавших нет. Спасательные службы проводят работу на месте. В селе Новосёловка произошло возгорание сухой травы, которое уже ликвидировано.

На скошенном поле в хуторе Чеботовка Тарасовского района зафиксирован пожар, вызванный падением обломков дрона. Пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

28 августа расчёты ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву
28 августа расчёты ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву

Ранее дроны ВСУ повредили пятиэтажку, детский сад и более 15 машин в Севастополе. Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались. Открытое горение в жилом доме на пятом этаже полностью ликвидировано, сейчас проводится проливка конструкций. На базе детского сада развёрнут ПВР.

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Алена Пенчугина
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