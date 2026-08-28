28 августа расчёты ПВО уничтожили два дрона, летевших на Москву
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Два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны. Специалисты аварийно-спасательных служб работают на месте падения обломков, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.
Тем временем в результате атаки Вооружённых сил Украины на Севастополь произошло два возгорания, пострадал один человек. В пятиэтажном жилом доме на улице Героев Подводников из-за попадания беспилотника в подъезд загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из неё женщину, которой сейчас оказывают реанимационную помощь. Ударной волной повреждены оконные стёкла во всех подъездах. Возгорание на территории отеля от падения обломков беспилотного летательного аппарата ликвидировано. Помимо этого, беспилотник попал в старые цистерны, которые не содержали топлива.
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