В Севастополе развернули ПВР после атаки БПЛА ВСУ по жилому дому

В Севастополе развернули пункт временного размещения (ПВР) после атаки украинского беспилотника по жилому дому. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, открытое горение в жилом доме было ликвидировано.

«На базе соседнего детского сада развёрнут ПВР. Семьи с детьми разместили там, чтобы ребята могли поспать», — пишет Развожаев в своём телеграм-канале.

Спасатели работают в пятиэтажке на улице Героев Подводников, 12. Сильнее всего пострадала одна из квартир: после удара на пятом этаже начался пожар, который уже потушили. Сейчас конструкции проливают, специалисты разбирают завалы. Взрывная волна прошла по всему дому: выбиты окна и рамы, повреждены балконы, стены и мебель в квартирах. Пострадали также два корпуса детского сада № 34.

По словам губернатора, беспилотник нёс взрывчатку и металлические шарики. На месте работают все необходимые службы, а с утра городские специалисты начнут устранять последствия атаки в пострадавших домах. Ещё одно возгорание произошло на улице Братьев Манганари. Там после падения обломков сбитых БПЛА загорелась трава рядом с резервуарами. Пожар уже ликвидирован.

Пострадали 4 человека. У пожилой женщины, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма, у мужчины осколками посекло спину. Ещё двое получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.