Жителей Саратова напугали яркие вспышки в небе во время атаки БПЛА

Жители Саратова рассказали о тревожной ночи на фоне атаки беспилотников. По словам горожан, сирены и предупреждения по громкоговорителям для многих уже стали привычными, однако события минувшей ночи напугали людей гораздо сильнее, пишет RG.ru.

Собеседники издания признались, что до пяти утра не ложились спать и пережидали происходящее в коридорах. На протяжении нескольких часов они слышали гул и хлопки, а в небе замечали яркие вспышки.

Особенно напряжённой обстановка, по словам местных жителей, была в частном секторе Агафоновки. Саратовцы утверждают, что от происходящего там дрожали дома.

Позднее Минобороны РФ сообщило, что с 20:00 27 августа до 8:30 28 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 512 украинских беспилотников самолётного типа над рядом российских регионов, включая Саратовскую область. Сколько именно дронов было сбито над регионом, ведомство не уточнило.

Ранее Life.ru сообщал об объявленной в Саратовской области угрозе атаки БПЛА. Региональные службы также приводились в готовность, а жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности.