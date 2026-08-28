Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 07:00

Дрон ВСУ атаковал семью с младенцем из Константиновки при эвакуации

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Жительница Константиновки Евгения Кириченко рассказала РИА «Новости», что во время эвакуации из города украинский беспилотник атаковал её семью. По словам женщины, она была с младенцем на руках и вместе с мужем пыталась покинуть населённый пункт.

Семья решила уехать из-за отсутствия воды, электричества и газа. При появлении БПЛА супруги, по словам Кириченко, показали оператору, что с ними находится маленький ребёнок.

Женщина рассказала, что семье удалось укрыться под деревом. Беспилотник взорвался рядом, а осколки, по её словам, их не задели.

Дорогу супруги преодолевали по очереди с дочерью на руках. В укрытиях мать кормила ребёнка, большую часть пути девочка спала.

Кириченко также заявила, что во время эвакуации российские операторы БПЛА помогали семье, показывая направление движения.

ВСУ запугивали жителей Константиновки, заявляя, что патронов хватит на всех
ВСУ запугивали жителей Константиновки, заявляя, что патронов хватит на всех

Ранее в Константиновке украинские военнослужащие избили молодого человека с аутизмом, который, по словам местного жителя Николая Терзи, перепутал их с российскими бойцами. Отец попытался заступиться за сына, но также подвергся избиению.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar