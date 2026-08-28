Дрон ВСУ атаковал семью с младенцем из Константиновки при эвакуации

Жительница Константиновки Евгения Кириченко рассказала РИА «Новости», что во время эвакуации из города украинский беспилотник атаковал её семью. По словам женщины, она была с младенцем на руках и вместе с мужем пыталась покинуть населённый пункт.

Семья решила уехать из-за отсутствия воды, электричества и газа. При появлении БПЛА супруги, по словам Кириченко, показали оператору, что с ними находится маленький ребёнок.

Женщина рассказала, что семье удалось укрыться под деревом. Беспилотник взорвался рядом, а осколки, по её словам, их не задели.

Дорогу супруги преодолевали по очереди с дочерью на руках. В укрытиях мать кормила ребёнка, большую часть пути девочка спала.

Кириченко также заявила, что во время эвакуации российские операторы БПЛА помогали семье, показывая направление движения.

Ранее в Константиновке украинские военнослужащие избили молодого человека с аутизмом, который, по словам местного жителя Николая Терзи, перепутал их с российскими бойцами. Отец попытался заступиться за сына, но также подвергся избиению.