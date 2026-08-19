Украинские военнослужащие избили инвалида, перепутавшего их с российскими бойцами. Инцидент произошёл в Константиновке Донецкой Народной Республики. По словам местного жителя Николая Терзи, молодой человек с аутизмом стоял у церкви, когда увидел людей в форме. Он поприветствовал их, а те в ответ набросились с кулаками. Отец пытался заступиться за сына, но попал под раздачу.