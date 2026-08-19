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19 августа, 10:18

«У него аутизм»: Украинские военные избили инвалида в ДНР

В Константиновке украинские военные избили аутиста, перепутавшего их с ВС РФ

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Украинский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Украинские военнослужащие избили инвалида, перепутавшего их с российскими бойцами. Инцидент произошёл в Константиновке Донецкой Народной Республики. По словам местного жителя Николая Терзи, молодой человек с аутизмом стоял у церкви, когда увидел людей в форме. Он поприветствовал их, а те в ответ набросились с кулаками. Отец пытался заступиться за сына, но попал под раздачу.

«Избили сильно. У него аутизм», — сказал он.

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Ранее стало известно о принудительном выселении жителей трёх населённых пунктов в Харьковской области. Сообщалось, что их недвижимость пойдёт под размещение бойцов ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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