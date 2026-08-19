Дома понадобились военным: Жителям трёх сёл под Харьковом дали полдня на выезд

Жителям трёх населённых пунктов Харьковской области дали не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть свои дома. По данным телеграм-канала «Северный ветер», освобождаемое жильё планируют использовать для размещения личного состава ВСУ.

Речь идёт о Калиновке, Черноглазовке и Мироновке Золочевского района. Процедуру принудительной эвакуации проводят харьковские полицейские, чтобы в домах мирных жителей смогли расположиться солдаты ВСУ.

«Местным жителям даётся не более 12 часов, чтобы самостоятельно покинуть дома», — сказано в публикации.

Обязательный вывоз населения из прифронтовых районов региона расширяется уже несколько месяцев. В конце июля власти Харьковской области объявили эвакуацию ещё в девяти населённых пунктах, включая принудительный вывоз семей с детьми.