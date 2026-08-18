«Город медленно умирает»: Блогерша описала обстановку в пустынном Краматорске
Украинская блогерша заявила, что Краматорск стремительно пустеет
Краматорск. Обложка © Wikipedia
Краматорск стремительно пустеет: жители уезжают, предприятия закрываются, а ситуация с безопасностью становится всё хуже. Об этом рассказала украинская блогерша, недавно побывавшая в городе.
По её словам, с ноября прошлого года Краматорск заметно изменился. Она утверждает, что «серая зона» сильно приблизилась, на улицах почти не осталось людей, некоторые участки накрыты антидроновыми сетками, а в центре появились «зубы дракона» и колючая проволока.
«Фоном я постоянно слышу взрывы, что днём, что ночью. Это КАБы. Они разрушают город и долетают почти до любой точки, включая центр», — рассказала блогерша.
По её словам, повреждения встречаются практически повсюду, а над центральными районами замечают оптоволоконные дроны.
Одновременно сворачивается городская жизнь: магазины и другие заведения закрываются, некоторые заранее публикуют даты последнего рабочего дня. После наступления вечера улицы, по словам женщины, практически полностью пустеют. В заключение она отметила, что это, вероятно, её последняя поездка в Краматорск.
«Очень странные ощущения. Город будто медленно умирает. Люди отсюда уезжают. И опасность становится всё больше и больше», — сказала украинка.
Ранее российские силовые структуры сообщили, что украинские власти начали на постоянной основе вывозить из Краматорска документы и материальные ценности. По их данным, имущество направляют в Перечин Закарпатской области, куда в дальнейшем могут эвакуировать и сотрудников городской администрации.
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