Киев расширил зону принудительной эвакуации детей в районе Краматорска

Власти подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили о расширении зоны обязательной эвакуации несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение опубликовал глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

Принудительный вывоз затронет 525 детей из 424 семей. Под действие решения попали Краматорск, а также посёлки Красноторка и Беленькое.

Филашкин пояснил, что мера является вынужденной из-за ухудшающейся обстановки с безопасностью. По его словам, оставлять несовершеннолетних под постоянной угрозой ударов нельзя.

Детей планируется вывозить вместе с родителями или другими законными представителями. Местных жителей призывают не медлить и содействовать работе эвакуационных групп.

В конце июля стало известно, что власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию ещё в девяти населённых пунктах региона. Решение затронуло сёла Старосалтовской общины и предусматривает принудительный вывоз семей с детьми. Всего из указанных пунктов планировалось эвакуировать 865 человек, включая 58 несовершеннолетних.