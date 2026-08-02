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Регион
2 августа, 04:18

Украинок под угрозами выселяют в Черниговской области ради жилья для ВСУ

Отказавшимся от эвакуации украинкам угрожают лишением родительских прав

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Bond

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Julia Bond

В Черниговской области Украины усилилась принудительная эвакуация жителей, а отказавшимся покидать свои дома женщинам начали угрожать лишением родительских прав. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, освобождение жилых помещений связано с необходимостью размещения личного состава Вооружённых сил Украины.

Собеседник также заявил, что в проведении эвакуационных мероприятий участвуют сотрудники Службы безопасности Украины и полиции, прибывшие из других регионов страны.

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А ранее о введении принудительной эвакуации сообщали в Днепропетровской области. Переселению подверглись все жители Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район).

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Артём Гапоненко
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