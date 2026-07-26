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Специальная военная операция

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Регион
26 июля, 18:42

ВСУ строят укрепления в 90 км от границы в Черниговской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российские военные заметили активность противника в Черниговской области. ВСУ строят укрепления южнее города Мена. Этот населённый пункт находится в 90 километрах от границы. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены, в 90 километрах от государственной границы»,приводит слова источника РИА «Новости».

Киев пока никак не прокомментировал эти сведения. Украинские власти официальных заявлений не делали.

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Российские силовики ранее уже предупреждали о подобных шагах. Командование противника активно наращивает группировку в Черниговской области. Разведка фиксирует рост численности боевых подразделений 143-й отдельной механизированной бригады.

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Лия Мурадьян
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