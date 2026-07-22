По данным, полученным российскими силовыми структурами, главарь киевского руководства Владимир Зеленский провёл оперативное совещание с командирами Вооружённых сил Украины (ВСУ), в ходе которого рассматривались сценарии возможных провокационных действий на направлениях в Черниговской области. Об этом пишет РИА «Новости».

По информации силовиков, на совещании у Зеленского присутствовали командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го, 21-го корпусов и 30-го корпуса морской пехоты. В центре внимания — возможные провокации в Черниговской области.

«В настоящее время тыловые подразделения украинской армии решают логистические задачи на данном участке фронта, также враг постепенно перебрасывает штурмовые и артиллерийские части в Черниговскую область», — отметил собеседник агентства.

В киевском руководстве мало сторонников этой авантюры Владимира Зеленского и Александра Сырского. Против выступают командиры ВСУ, отмечающие острую нехватку личного состава для сдерживания российского наступления на других направлениях.

По мнению представителя силовых ведомств, очередная провокация со стороны ВСУ может быть реализована на фоне принудительной депортации украинских граждан из государств Евросоюза, а также в условиях снижения мобилизационного возраста.

А ранее украинские СМИ сообщили, что кадровые изменения в украинской армии, предпринятые Владимиром Зеленским на фоне протестов, могут привести к потере его реального влияния на военное руководство. Отставка Александра Сырского оказалась не демонстрацией силы, а вынужденным шагом. Это может вызвать новую расстановку приоритетов внутри ВСУ. В этой ситуации командиры будут учитывать не только указания из Банковой, но и тех, кто способен заставить власть изменить решения под давлением.