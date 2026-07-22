Смена главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Сырского может быть связана с борьбой за влияние на оборонные расходы Украины, сообщил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, конфликт вокруг военного бюджета вышел за пределы обычных кадровых решений в украинской армии. Дипломат утверждает, что разные группы влияния пытаются получить контроль над распределением средств, которые Киев направляет на оборону. Мирошник оценил объём украинского военного бюджета в текущем году примерно в 100 млрд долларов и заявил, что вокруг этих ресурсов сформировалось противостояние нескольких политических центров.

Он считает, что часть участников этой борьбы находится за пределами Украины. Среди связанных с разными группами фигур дипломат назвал главаря киевского руководства Владимира Зеленского, Михаила Фёдорова, а также предпринимателей Томаша Фиалу и Виктора Пинчука.

А ранее украинские СМИ сообщили, что кадровые изменения в украинской армии, предпринятые Владимиром Зеленским на фоне протестов, могут привести к потере его реального влияния на военное руководство. Отставка Александра Сырского оказалась не демонстрацией силы, а вынужденным шагом. Это может вызвать новую расстановку приоритетов внутри ВСУ. В этой ситуации командиры будут учитывать не только указания из Банковой, но и тех, кто способен заставить власть изменить решения под давлением.