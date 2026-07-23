Командование ВСУ продолжает наращивать количество подразделений в Черниговской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, такой вывод сделан после анализа публикаций украинских волонтёров. По этим данным, противник увеличивает численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады.

Источник РИА «Новости» заявил, что речь идёт о продолжении усиления украинской группировки в регионе. Он отметил, что пополнение подразделений продолжается.

Как уточнили в силовых структурах, сведения были получены в результате изучения открытых публикаций. Других деталей о численности перебрасываемых сил не приводится.

Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на данный момент не поступало.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что десантники ВДВ блокируют логистику ВСУ на Запорожском направлении, пресекая ударами FPV-дронов попытки подвоза боеприпасов и ротации, чем лишают противника манёвра и снабжения. Расчёты эффективно поражают технику в любых условиях.