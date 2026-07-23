Новороссийские десантники блокируют все пути для ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ блокируют все маршруты передвижения украинских подразделений. Информацию сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями ВДВ взята под полный огневой контроль логистика противника севернее Малокатериновки и Григоровки Запорожской области. Любая попытка подвоза боеприпасов или ротации пресекается высокоточными ударами FPV-расчётов. Десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ лишают украинские формирования способности маневрировать и пополнять запасы на Запорожском направлении», — уточнили в ведомстве.

В Министерстве обороны отметили высокую эффективность расчётов FPV-беспилотников, способных уничтожать цели в любое время суток и при любой погоде. Удары наносятся прямым попаданием по движущейся автомобильной и легкобронированной технике Вооружённых сил Украины (ВСУ). Российские подразделения полностью перекрывают противнику возможность подвоза провизии, горюче-смазочных материалов или боекомплекта.

Кроме того, точечным ударам беспилотников подвергаются пехотные подразделения ВСУ, предпринимающие попытки ротации. Условия на передовой для противника становятся крайне сложными. Полный контроль над путями снабжения вынуждает украинские силы искать объездные пути, однако и там ВСУ встречает плотный огонь десантников.

Ранее военнослужащие Вооружённых сил Российской Федерации с применением ударных беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» поразили четыре сухогрузных судна и один балкер, используемые в интересах украинской стороны, в акватории Чёрного моря и в портовой зоне Черноморска. ВС РФ продолжают удары по морским объектам, задействованным для нужд Вооружённых сил Украины. Ранее с использованием ударных беспилотников и высокоточного оружия, базирующегося на земле и в воздухе, российские военные поразили два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск».