Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа сообщил о введении принудительной эвакуации всех жителей ещё двух населённых пунктов региона — Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район). Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Ганжи, дети из этих населённых пунктов были вывезены ранее. Теперь опасные территории должны покинуть взрослые. Общее число подлежащих эвакуации жителей превышает 6,5 тысячи человек.

Ранее, 17 июня, украинские власти объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 23 населённых пунктов Синельниковского района. Тогда в течение месяца опасные зоны должны были покинуть почти 3,8 тысячи детей. Также эвакуация проводилась в Никопольском районе — из сёл Новокиевка, Ильинка и Вышетарасовка.

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.