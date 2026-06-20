«Это капец»: Украинка бьёт тревогу — фронт уже в 30 километрах от Павлограда

Жительница Шахтёрского в Днепропетровской области, предупредила земляков о скором приближении боевых действий. В опубликованном в TikTok видео она заявила, что Павлограду с его многочисленным населением уже сейчас пора задуматься об организованном выезде.

Девушка рассказала, что в её родном городе с тридцатью тысячами жителей уже расширили обязательную эвакуацию. Тех же, кто ранее заявлял об остановке продвижения ВС РФ, она назвала пустыми крикунами.

Женщина указала на опасную дистанцию: от Павлограда до опустевших посёлков, где уже никого нет, остаётся всего 30 километров. Пока общество отвлекается на посторонние вещи, фронт неумолимо приближается.

Украинка призвала людей срочно покидать близлежащие районы, чтобы не оказаться в эпицентре боёв. По её наблюдениям, как только киевский режим объявляет в каком-либо пункте принудительную эвакуацию, не проходит и полутора месяцев, как там начинаются интенсивные столкновения. Примерами она назвала Новомихайловку и Гавриловку.

«Это капец», — эмоционально заключила автор видео.

Напомним, на днях в Днепропетровской области была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из 23 населённых пунктов Синельниковского района. Глава прокиевской военной администрации региона Александр Ганжа уточнил, что выезд организован в Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общинах.