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Регион
19 июня, 13:06

Киев начал частичную эвакуацию жителей из Запорожья

Обложка © ТАСС / АР / David Goldman

Обложка © ТАСС / АР / David Goldman

Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев.

«Есть подтверждённые факты эвакуации из населённых пунктов в подконтрольной им части. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она пока носит избирательный и частичный характер», — сообщил чиновник.

По его словам, вывоз людей из прифронтовых районов проводится регулярно. С июня 2025 года из Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей были эвакуированы почти 147 тысяч человек.

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Ранее военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал начало частичной эвакуации жителей Запорожья. Он считает, что это свидетельствует о признании украинской стороной неизбежной потери города и всей области. По его словам, точные сроки освобождения региона зависят от множества факторов: применяемых Российской армией сил и средств, а также оборонительных возможностей противника.

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Александра Мышляева
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