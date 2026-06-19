Киев начал частичную эвакуацию жителей из Запорожья

Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев.

«Есть подтверждённые факты эвакуации из населённых пунктов в подконтрольной им части. Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она пока носит избирательный и частичный характер», — сообщил чиновник.

По его словам, вывоз людей из прифронтовых районов проводится регулярно. С июня 2025 года из Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей были эвакуированы почти 147 тысяч человек.

Ранее военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал начало частичной эвакуации жителей Запорожья. Он считает, что это свидетельствует о признании украинской стороной неизбежной потери города и всей области. По его словам, точные сроки освобождения региона зависят от множества факторов: применяемых Российской армией сил и средств, а также оборонительных возможностей противника.