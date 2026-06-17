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Регион
17 июня, 08:50

Элитный полк ВСУ «Шквал» практически потерял один из батальонов под Запорожьем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

По данным силовых структур РФ, подразделения Вооружённых сил Украины на Запорожском направлении понесли критические потери. Речь идёт об элитном подразделении — 3-м штурмовом батальоне «Шквал», который практически полностью уничтожен ударами фугасных авиабомб (ФАБ), передаёт ТАСС.

Схожая ситуация складывается в Сумской области. Источники сообщают, что командование ВСУ перестало обеспечивать продовольствием бойцов Третьего армейского корпуса, переброшенных под Сумы. Это подразделение было создано основателями «Азова»*.

ВСУ перебрасывают подразделения «Азова»* в Сумскую область
ВСУ перебрасывают подразделения «Азова»* в Сумскую область

Ранее в Черниговской области мобильные группы ПВО 1150-го дивизиона ВСУ задействуют для удержания позиций в приграничье, что привело к росту числа дезертирств после получения приказов. Часть военнослужащих покидает подразделения практически сразу.

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* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

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Дарья Денисова
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