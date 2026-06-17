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Регион
17 июня, 06:46

Бегут из окопов: Бойцы ПВО ВСУ массово дезертируют, узнав о новых приказах

Мобильные группы ПВО ВСУ в Черниговской области начали массово дезертировать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Мобильные подразделения ПВО 1150-го зенитного ракетного дивизиона ВСУ в Черниговской области задействуют для удержания позиций в приграничных районах. Такое решение уже привело к росту числа случаев дезертирства. Об этом ТАСС сообщили в в российских силовых структурах.

«В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150-го отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье», — говорится в сообщении.

После доведения приказов о новых задачах среди личного состава фиксируется резкое снижение дисциплины. Часть военных покидает подразделения практически сразу после получения распоряжений.

Подразделения военной полиции ВСУ направлены в Черниговскую область
Подразделения военной полиции ВСУ направлены в Черниговскую область

Ранее сообщалось, что на территории учебного центра «Десна» в Черниговской области произошёл вооружённый конфликт между мобилизованными военнослужащими и инструкторами. Столкновение случилось на одном из полигонов, где проходили подготовку бойцы 534-го инженерно-сапёрного батальона «Тиса».

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Милена Скрипальщикова
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