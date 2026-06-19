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Регион
19 июня, 11:52

«Украина смирилась с потерей»: Военный эксперт раскрыл сроки освобождения Запорожья

Военный эксперт Литовкин: Украина смирилась с потерей Запорожья

Обложка © ТАСС /митрий Ягодкин

Обложка © ТАСС /митрий Ягодкин

Военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал начало частичной эвакуации жителей Запорожья, которое остаётся под контролем Киева. Эксперт считает, что это свидетельствует о признании украинской стороной неизбежной потери города и всей области.

По его словам, точные сроки освобождения региона зависят от множества факторов: применяемых российской армией сил и средств, а также оборонительных возможностей противника. Однако сам факт вывоза мирного населения, отметил он, играет на руку обеим сторонам — гражданские не пострадают в ходе боёв, а для Киева это сигнал о смирении с неизбежным.

Литовкин в беседе с «Газетой.ru» также обратил внимание на изменение тактики ведения боевых действий. В отличие от фронтальных наступлений времён Великой Отечественной войны, сегодня ставка делается на штурмовые группы и активное применение беспилотников. Это, по его мнению, существенно влияет на ход операции.

Элитный полк ВСУ «Шквал» практически потерял один из батальонов под Запорожьем
Элитный полк ВСУ «Шквал» практически потерял один из батальонов под Запорожьем

А ранее Life.ru сообщал, что российские расчёты БПЛА уничтожили 30 «дронов-ждунов» за полтора месяца в Запорожской области. Разведывательная группа работает непрерывно: пока один борт находится в воздухе, остальные находятся в полной готовности.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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