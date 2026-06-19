«Украина смирилась с потерей»: Военный эксперт раскрыл сроки освобождения Запорожья

Военный аналитик Виктор Литовкин прокомментировал начало частичной эвакуации жителей Запорожья, которое остаётся под контролем Киева. Эксперт считает, что это свидетельствует о признании украинской стороной неизбежной потери города и всей области.

По его словам, точные сроки освобождения региона зависят от множества факторов: применяемых российской армией сил и средств, а также оборонительных возможностей противника. Однако сам факт вывоза мирного населения, отметил он, играет на руку обеим сторонам — гражданские не пострадают в ходе боёв, а для Киева это сигнал о смирении с неизбежным.

Литовкин в беседе с «Газетой.ru» также обратил внимание на изменение тактики ведения боевых действий. В отличие от фронтальных наступлений времён Великой Отечественной войны, сегодня ставка делается на штурмовые группы и активное применение беспилотников. Это, по его мнению, существенно влияет на ход операции.

А ранее Life.ru сообщал, что российские расчёты БПЛА уничтожили 30 «дронов-ждунов» за полтора месяца в Запорожской области. Разведывательная группа работает непрерывно: пока один борт находится в воздухе, остальные находятся в полной готовности.