В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация жителей из 23 населённых пунктов Синельниковского района. Как сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа, эвакуация коснётся семей с детьми в Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общинах.

«Ещё из 23 населённых пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общинах», — написал Ганжа в Telegram-канале.

Ранее аналогичные меры были введены в поселке Чаплино и нескольких соседних селах. Сообщается, что село Лесное, которое российская группировка «Восток» взяла под контроль в конце мая, находится недалеко от районов, откуда сейчас проводится эвакуация.

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.