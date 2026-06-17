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Регион
17 июня, 12:53

Киев начал принудительную эвакуацию семей с детьми в Днепропетровской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

В Днепропетровской области Украины началась принудительная эвакуация жителей из 23 населённых пунктов Синельниковского района. Как сообщил глава военной администрации региона Александр Ганжа, эвакуация коснётся семей с детьми в Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общинах.

«Ещё из 23 населённых пунктов Синельниковского района начали принудительную эвакуацию семей с детьми. Они в Шахтёрской, Дубовиковской и Богиновской общинах», — написал Ганжа в Telegram-канале.

Ранее аналогичные меры были введены в поселке Чаплино и нескольких соседних селах. Сообщается, что село Лесное, которое российская группировка «Восток» взяла под контроль в конце мая, находится недалеко от районов, откуда сейчас проводится эвакуация.

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Киев форсирует эвакуацию важных предприятий из Дружковки и Славянска в ДНР

Ранее в отдельных районах Краматорска и Славянска ВСУ ввели обязательную эвакуацию семей с детьми. Речь идёт о территориях, контролируемых ВСУ в части ДНР. В конце 2025 года Министерство развития территорий Украины сообщало, что с июня из прифронтовых районов вывезли почти 147 тысяч человек. Эвакуацию организовали из Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Наталья Демьянова
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