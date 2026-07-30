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Регион
30 июля, 15:51

В Харьковской области объявили эвакуацию ещё в девяти населённых пунктах

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Власти Харьковской области на Украине объявили обязательную эвакуацию еще в девяти населенных пунктах региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, решение касается сел Старосалтовской общины. В том числе предусмотрена принудительная эвакуация семей с детьми.

Как отметил Синегубов, всего из этих населенных пунктов планируется вывезти 865 человек, включая 58 детей.

Украинские волонтёры навязывают жителям Васильковки отказ от эвакуации
Украинские волонтёры навязывают жителям Васильковки отказ от эвакуации

А ранее о введении принудительной эвакуации сообщали в Днепропетровской области. Переселению подверглись все жители Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район).

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Александра Вишнякова
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