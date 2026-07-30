В Харьковской области объявили эвакуацию ещё в девяти населённых пунктах

Власти Харьковской области на Украине объявили обязательную эвакуацию еще в девяти населенных пунктах региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, решение касается сел Старосалтовской общины. В том числе предусмотрена принудительная эвакуация семей с детьми.

Как отметил Синегубов, всего из этих населенных пунктов планируется вывезти 865 человек, включая 58 детей.

А ранее о введении принудительной эвакуации сообщали в Днепропетровской области. Переселению подверглись все жители Васильковки (Синельниковский район) и Вышетарасовки (Никопольский район).