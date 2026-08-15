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15 августа, 16:26
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Украинские власти вывозят имущество из Краматорска к границе со Словакией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Власти Украины вывозят имущество и документы из Краматорска. Об этом рассказали РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Материальные ценности и документация направляются в город Перечин, который находится в Ужгородском районе Закарпатской области. Этот населённый пункт расположен на границе со Словакией. Вывоз осуществляется на постоянной основе.

Силовики уточнили, что в скором времени аналогичным образом могут быть эвакуированы и сотрудники местной администрации. Чиновники из руководства Краматорска, по предварительным данным, также будут переправлены в Перечин.

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Напомним, ранее власти подконтрольной Киеву части Донецкой области объявили о расширении зоны обязательной эвакуации несовершеннолетних. Принудительному перемещению подлежат 525 детей из 424 семей. Решение касается жителей Краматорска, а также посёлков Красноторка и Беленькое. Эвакуация будет проводиться вместе с родителями или официальными опекунами. Власти призвали местных жителей не затягивать со сборами и оказывать содействие специальным группам.

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Юлия Сафиулина
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