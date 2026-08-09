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9 августа, 07:14

Прямо к воротам: Российские штурмовики вышли к Краматорску и Славянску

Передовые части ВС РФ в 8 км от Краматорска и 12 км от Славянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nesterenko Maxym

Стало известно о продвижении ВС РФ. По данным украинского военного аналитика Константина Машовца, российские войска находятся примерно в 8 км от Краматорска и в 12 км от Славянска. Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам Машовца, в июне и июле на участке от Рай-Александровки до Васютинского продвижение составило 4–5 км, а на отдельных направлениях достигло 8 км.

Штурмовые группы, как утверждается, подошли примерно на 2 км к юго-восточной окраине Николаевки. Также фиксируется продвижение вдоль канала Северский Донец — Донбасс.

Машовец заявил, что украинская сторона ожидает в августе прибытия российских стратегических резервов. По его оценке, усиление группировки может создать условия для масштабного наступления на Славянск или Краматорск.

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Ранее стало известно, что возможное освобождение Славянска и Краматорска может стать серьёзным ударом по позициям Киева. В случае падения оборонительного пояса вокруг этих городов Украина окажется в ещё более уязвимом положении.

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Дарья Денисова
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