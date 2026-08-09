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9 августа, 03:42

Освобождение Славянска и Краматорска станет мощным ударом для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

В материале немецкого таблоида Bild говорится, что освобождение Славянска и Краматорска российскими силами может стать для Украины одним из наиболее серьёзных ударов, который существенно ослабит её позиции.

«На Украине растёт обеспокоенность, что если падёт оборонительный пояс вокруг Краматорска и Славянска, то это станет одним из самых серьёзных ударов для Киева за долгое время», — отмечается в материале.

В издании подчёркивают, что после освобождения этих населённых пунктов позиции Киева станут ещё более уязвимыми, чем прежде.

Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot
Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Ивановкой в Харьковской области. По данным Минобороны России, это стало результатом активных наступательных действий. В ведомстве заявили, что занятие населённого пункта улучшило тактическое положение российских сил на этом участке. Подразделения продолжили выполнять поставленные задачи и развивать наступление.

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Алена Пенчугина
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