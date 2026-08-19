Подполье: ТЦК поручили проверить украинок для возможной мобилизации

Территориальным центрам комплектования на Украине поручили начать проверку женщин на предмет возможной мобилизации. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, распоряжение связывают с Евгением Хмарой, кандидатуру которого Владимир Зеленский внёс в Верховную раду на должность министра обороны Украины.

«Недавно поступила и команда ТЦК начать проверять женщин на предмет возможной мобилизации, хотя официально об этом предпочитают молчать», — утверждает источник ТАСС.

Он также заявил, что украинская сторона собирает данные о мужчинах призывного возраста, находящихся в Польше, Германии, Франции и странах Прибалтики. По версии подполья, работа ведётся совместно с представителями ЕС.

Сейчас законодательство Украины не предусматривает всеобщую принудительную мобилизацию женщин. Обязательному воинскому учёту подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, однако поступление женщин на военную службу осуществляется добровольно.

Накануне Зеленский внёс в Раду проект постановления о назначении Хмары министром обороны. Парламент зарегистрировал документ 18 августа, голосование ожидается 19 августа.

Ранее Life.ru рассказывал, что на сайте украинского правительства появились сразу две петиции с предложением распространить мобилизацию на женщин. Один из авторов инициативы предложил призывать бездетных женщин, второй — распространить мобилизацию на всех подходящих по возрасту и состоянию здоровья украинок.