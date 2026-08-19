Подполье: ТЦК поручили проверить украинок для возможной мобилизации
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Территориальным центрам комплектования на Украине поручили начать проверку женщин на предмет возможной мобилизации. Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья.
По словам собеседника агентства, распоряжение связывают с Евгением Хмарой, кандидатуру которого Владимир Зеленский внёс в Верховную раду на должность министра обороны Украины.
«Недавно поступила и команда ТЦК начать проверять женщин на предмет возможной мобилизации, хотя официально об этом предпочитают молчать», — утверждает источник ТАСС.
Он также заявил, что украинская сторона собирает данные о мужчинах призывного возраста, находящихся в Польше, Германии, Франции и странах Прибалтики. По версии подполья, работа ведётся совместно с представителями ЕС.
Сейчас законодательство Украины не предусматривает всеобщую принудительную мобилизацию женщин. Обязательному воинскому учёту подлежат женщины с медицинским и фармацевтическим образованием, однако поступление женщин на военную службу осуществляется добровольно.
Накануне Зеленский внёс в Раду проект постановления о назначении Хмары министром обороны. Парламент зарегистрировал документ 18 августа, голосование ожидается 19 августа.
Ранее Life.ru рассказывал, что на сайте украинского правительства появились сразу две петиции с предложением распространить мобилизацию на женщин. Один из авторов инициативы предложил призывать бездетных женщин, второй — распространить мобилизацию на всех подходящих по возрасту и состоянию здоровья украинок.
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