Рада готовится голосовать за Хмару: Зеленский определился с новым главой Минобороны

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост министра обороны Украины: им должен стать нынешний исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Хмара. Кандидата уже представляют парламентским фракциям перед голосованием в Верховной раде.

О подготовке назначения сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. По его данным, встречи Хмары с фракциями проходят 18 августа, а голосование запланировано на следующий день.

При этом формально представление Зеленского о назначении Хмары в парламент на момент публикации ещё не внесено. Ранее депутат Алексей Гончаренко* также сообщал, что документ ожидается 18 августа.

Хмара уже руководит украинским Минобороны в статусе исполняющего обязанности. Кабинет министров возложил на него эти функции в июле после правительственных перестановок. До этого он возглавлял Центр специальных операций «А» СБУ и исполнял обязанности руководителя украинской спецслужбы.

Одновременно Зеленский намерен предложить Раде утвердить Андрея Сибигу министром иностранных дел. Сейчас он также руководит ведомством во временном статусе.

Украинские СМИ считают, что у Сибиги больше шансов получить необходимую поддержку парламента. В отношении Хмары ситуация менее определённая: источники украинских изданий допускают, что для его назначения голосов депутатов может не хватить.

Ранее Life.ru обращал внимание, что Зеленский больше месяца не вносил в Раду кандидатуру постоянного министра обороны, а ведомством всё это время руководил Хмара в статусе исполняющего обязанности.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.