Зеленский ещё не внёс в Раду кандидатуру Хмары на пост министра обороны

Владимир Зеленский уже больше месяца не вносит в Верховную раду кандидатуру на должность министра обороны Украины. После отставки Михаила Фёдорова ведомство продолжает работать под руководством исполняющего обязанности Евгения Хмары.

Федоров покинул пост 14 июля. Согласно украинскому законодательству, кандидатуру нового министра обороны должен предложить президент, однако на сайте Верховной рады соответствующего представления пока нет.

До сегодняшнего дня парламент находился на каникулах и не проводил заседания. Теперь депутаты возвращаются к работе: по словам парламентария Ярослава Железняка, вечером должен состояться согласительный совет.

Нардеп считает, что Зеленский намерен предложить на пост министра обороны именно Хмару. Задержку он связывает с необходимостью его увольнения с военной службы, поскольку глава МО Украины по закону должен быть гражданским лицом. По прогнозу депутата, кандидатура может быть внесена после завершения этой процедуры, однако вряд ли это произойдёт уже к ближайшему заседанию Рады 18 августа.

Часть украинских парламентариев ранее называла затянувшееся отсутствие постоянного главы Минобороны опасным на фоне продолжающихся боевых действий. Оппозиционные депутаты предлагали созвать внеочередное заседание для назначения руководителей Минобороны и МИД, но инициативу не реализовали.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде сохраняется серьёзное недовольство кадровой политикой Владимира Зеленского после перестановок и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Многие депутаты не понимают причин изменений и воспринимают их как попытку усилить контроль над системой, а оппозиция заявляет, что лояльность при назначениях может цениться выше опыта.