Le Monde: В Верховной раде растёт недовольство решениями Зеленского

В Верховной раде сохраняется серьёзное недовольство кадровой политикой Владимира Зеленского после масштабной перестановки в руководстве страны и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Об этом пишет газета Le Monde.

По данным издания, многие депутаты до сих пор не понимают причин столь серьёзных изменений. Часть парламентариев воспринимает произошедшее как попытку главаря киевского руководства усилить контроль над системой и отодвинуть Фёдорова от власти.

Оппозиционные политики также утверждают, что при назначении новых чиновников лояльность может играть большую роль, чем управленческий опыт. Особенно много вопросов вызвали поиски преемника бывшему главе Минобороны.

«Это наглядно демонстрирует неспособность Зеленского работать со всеми заинтересованными сторонами», — заявила депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Отставка Фёдорова ранее вызвала протесты в Киеве и других украинских городах. Позже Зеленский сменил и главкома ВСУ Александра Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого, однако бывшего министра обороны в должность не вернули.

Le Monde отмечает, что властям удалось частично стабилизировать политическую ситуацию, однако напряжение внутри парламента сохраняется, а позиции экс-комика после кадрового кризиса ослабли.

Тем временем депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Зеленский уже почти месяц не утверждает кадровые предложения нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. По её словам, ни одна из представленных им инициатив по перестановкам в командовании пока не получила одобрения. Накануне сторонники Михаила Фёдорова снова вышли на митинги сразу в нескольких украинских городах. Участники акций требуют вернуть бывшего министра обороны на должность, несмотря на то что одно из прежних требований протестующих — отставка Александра Сырского — уже было выполнено.