Оборону Краматорска возглавил бывший командир 80-й бригады десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов, ранее отправленный в отставку Александром Сырским. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

По её словам, решение о назначении принял главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. Ишкулов стал единственным военным, который открыто указал Сырскому на риски Курской операции. Сразу после этого его уволили, а обозначенные проблемы так и не были устранены.

Безуглая подчеркнула, что вторжение украинских сил в Курскую область привело к гибели тысяч военнослужащих, при этом цель операции оставалась сомнительной.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку, а его место занял Михаил Драпатый, прежде командовавший Объединёнными силами ВСУ. Оказавшись на новом месте Драпатый начал зачистку командного состава, отстранив от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича. Тот был ключевой фигурой в командной иерархии, приближённой к прежнему главкому Александру Сырскому.